(ANSA) – ROMA, 29 NOV – La Lazio già qualificata ai 16/i di finale di Europa League è stata sconfitta 2-0 dall’Apollon Limassol a Nicosia nella quinta giornata del girone H, perdendo così anche la pur flebile speranza di strappare all’Eintracht Francoforte il primo posto nella classifica. I tedeschi hanno battuto 4-0 il Marsiglia, ultimo del girone, mentre i ciprioti festeggiano due volte perchè finora non avevano mai battuto una formazione italiana. Un gol per tempo per il Limassol, con Faupala al 31′ pt e Markovic al 37′ st.