(ANSA) – ROMA, 29 NOV – “Spiace sempre perdere, soprattutto in ambito internazionale”. Simone Inzaghi ammette che il ko in casa dell’Apollon lascia l’amaro in bocca, anche se la qualificazione ai 16/mi di Europa League era già acquisita. “Abbiamo commesso qualche errore – riconosce il tecnico della Lazio – però l’Apollon ha vinto meritatamente. La qualificazione l’avevamo ipotecata nel doppio confronto con il Marsiglia e dopo un quarto d’ora l’Eintracht vinceva già 2-0”, come a dire che le speranze di provare a vincere il gruppo H sono svanite in fretta, togliendo ulteriori motivazioni ad una partita che già ne offriva poche. “Da cosa nasce questo ko? Ho cercato di vedere cose nuove, di fare delle prove e penso di aver ottenuto buone risposte. Il campo l’abbiamo tenuto bene – ha aggiunto Inzaghi – Ha esordito un giovane del vivaio”. Insomma, qualcosa da salvare l’allenatore l’ha visto.