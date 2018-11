ROMA. – Sarà il Sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo a rappresentare il governo italiano alla cerimonia d’insediamento del neopresidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador. Merlo è infatti in partenza per Città del Messico, dove tra i vari impegni in agenda, si legge in un comunicato, venerdì sera è previsto un incontro con i rappresentanti della comunità italiana presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia, Luigi Maccotta, mentre sabato 1 dicembre sarà alla Camera dei deputati, per la Cerimonia di trasmissione del Potere Esecutivo Federale.

Il Sottosegretario Merlo siederà nell’area riservata ai Ministri. Dalla Camera dei Deputati al Palazzo Nazionale, per una colazione offerta dal Presidente degli Stati Uniti Messicani, Andrés Manuel López Obrador, che poi rivolgerà il proprio messaggio alla nazionale alle ore 17