(ANSA) – SYDNEY, 30 NOV – Molte migliaia di studenti delle scuole medie nelle maggiori città australiane e in 20 centri regionali hanno messo da parte oggi i libri di scuola per convergere davanti ai parlamenti statali e agli uffici elettorali dei parlamentari nel ‘Big School Walkout for Climate Action’, per chiedere ai politici di mettere fine all’inerzia davanti al cambiamento climatico. Si sono tenute proteste a Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth, Coffs Harbour, Bendigo e in altre città, per mettere pressione al governo federale di Scott Morrison in vista delle elezioni generali del prossimo maggio.