(ANSA) – ROMA, 30 NOV – Rimonta show di Cameron Smith nell’Australian PGA Championship, torneo dell’European Tour di golf. A Gold Coast, nel Queensland, il campione in carica recupera 22 posizioni e con 135 (-9) vola in testa alla classifica. Parziale super (65, -7) per il 25enne di Brisbane, che a metà gara vanta un colpo di vantaggio sui connazionali Jake McLeod (leader dopo il 1/o round) e Marc Leishman (entrambi 2/i con 136, -8). Sul green del RACV Royal Pines Resort (par 72) è dominio “aussie”. Con Matt Jager, Dimitrios Papatos e Christopher Wood 4/i (137, -7). Bel recupero di Renato Paratore che passa il taglio guadagnando la 41/a piazza (143, -1). Sei birdie e 4 bogey per il capitolino, unico azzurro in gara e protagonista di una gara sull’altalena. In un torneo, l’Australian PGA Championship, che ha visto uscire di scena, tra gli altri, il malese Gavin Green (72/o con 145, +1) e lo spagnolo Adrian Otaegui (88/o con 146, +2). (ANSA).