(ANSA) – ROMA, 30 NOV – “Sai quanto costa questa decisione? Non siamo tutti ricchi. Potevano aumentare la sicurezza e giocarla sul campo del Velez”. Diego Armando Maradona va giù duro contro la decisione della Confederazione calcistica argentina di giocare il ritorno della Coppa Libertadores tra River e Boca al Santiago Bernabeu di Madrid. “Ma cosa caz..o devo fare se voglio vedere la partita? – si chiede Maradona come riporta il Mundo Deportivo – Devo davvero prendere la mia famiglia e partire a Madrid…?”. E sulla Conmebol e l’AFA l’ex Pibe de Oro aggiunge: “In realtà, sono la piaga del calcio, non sono qualificati per il lavoro”.