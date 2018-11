(ANSA) – FIRENZE, 30 NOV – Settore ospiti tutto esaurito domani allo stadio Franchi di Firenze in occasione del match Fiorentina-Juventus. Atteso l’arrivo di oltre 2.500 tifosi bianconeri, molti dei quali residenti in Toscana. Numerosi tifosi juventini sono in possesso di biglietti per settori diversi da quello riservato agli ospiti. Per questo motivo, sono stati predisposti servizi mirati sugli spalti per evitare contatti tra tifoserie nel corso della partita. I tifosi bianconeri arriveranno per la maggior parte con pullman organizzati o con mezzi propri, che saranno intercettati ai caselli e poi scortati dalle forze dell’ordine fino ai parcheggi scambiatori, da dove sarà possibile raggiungere lo stadio con bus navetta gratuiti. Controlli verranno poi effettuati sui luoghi considerati sensibili, individuati lungo le principali arterie cittadine che conducono allo stadio, e nelle stazioni ferroviarie. Particolare attenzione anche all’attività di prefiltraggio ai tornelli.