(ANSA) – ROMA, 30 NOV – I dieci piloti che rappresenteranno la Sicilia al Campionato Italiano Karting per Squadre Regionali hanno raggiunto il Circuito Internazionale di Viterbo che sarà teatro delle sfide tricolori domani e domenica 2 dicembre. La rappresentanza regionale è formata da dieci piloti di spicco del karting isolano ed è coordinata dalla Delegazione ACI Sport Sicilia. Tutti i driver hanno raggiunto la pista laziale insieme ai propri team e sono pronti ad accendere i motori. Nel fine settimana viterbese sarà al fianco della squadra sul campo di gara anche il Delegato Regionale ACI Sport Armando Battaglia. “Un gruppo molto motivato ed orgoglioso di rappresentare una regione dove è molto radicata e forte la passione per il motorsport in genere e verso il karting in particolare – ha spiegato Battaglia – tutti i piloti si son accuratamente preparati, anche perché son consapevoli dell’alto livello di competitività che troveranno in pista, ma tutti sono molto gratificati per questa prestigiosa presenza tricolore”.