(ANSA) – WASHINGTON, 30 NOV – Tradizionale foto di gruppo al G20 di Buenos Aires per i grandi della Terra. Donald Trump in prima fila appare rilassato e scherza tra il premier giapponese Shinzo Abe e il presidente francese Emmanuel Macron. Sempre in prima fila il leader del Cremlino Vladimir Putin e, il primo da sinistra, il presidente del consiglio Giuseppe Conte posizionato davanti al principe ereditario saudita Mohamed bin Salman.