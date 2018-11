(ANSA) – MAGIONE (PERUGIA), 30 NOV – Una via dedicata agli Emirati Arabi Uniti e una piazza alla città di Dubai, le prime in Italia è stato sottolineato. Accade ad Agello, una frazione di Magione, all’interno dell’Italia endurance stables & academy, centro di allevamento di cavalli purosangue arabi da endurance, realizzato da Gianluica Laliscia. All’inaugurazione della nuova toponomastica anche l’ambasciatore degli Emirati Arabi in Italia, Saqer Nasser Al Raisi, e la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini. Saqer Nasser Al Raisi ha parlato di “successo della diplomazia culturale, sportiva ed economica”. “Che ho avuto l’onore di promuovere – ha aggiunto – come ambasciatore, ad implementazione della visione degli Emirati Arabi Uniti e della sua politica per la costruzione di ponti con i popoli”. “Oltre ad essere una grande iniziativa imprenditoriale – ha detto la presidente Marini – è anche una grande operazione istituzionale tra l’Italia e gli Emirati, anche in vista dell’appuntamento del 2020 con Expo Dubai”.