(ANSA) – ROMA, 30 NOV – E’ rientrato oggi all’aeroporto di Pisa il feretro di Andrea Manfredi, il 26enne di Massa deceduto in Indonesia nell’incidente del volo Lion Air precipitato in mare al largo di Giacarta il 29 ottobre scorso. Lo riferiscono fonti locali. Terminate le complesse procedure di recupero dei corpi delle vittime, con il costante supporto dell’ Ambasciata d’Italia a Giacarta e della Farnesina, la famiglia ha potuto riaccogliere Andrea alla presenza di personale dell’ambasciata e dell’ unità di crisi, per rimarcare la vicinanza ai familiari con i quali sono stati intensi in contatti in queste settimane. I funerali sono previsti per domani, 1 dicembre, alle 15, nel Duomo di Massa (Massa Carrara). Il Comune ha proclamato per l’occasione il lutto cittadino.