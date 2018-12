CARACAS. – Si avvicina il Natale, festività in cui le famiglie si riuniscono, incontrano gli amici, addobbano gli alberelli e preparano i piatti tradizionali. Ma sono giorni amari per i prigionieri politici che non potranno trascorrerli con i loro affetti, per le loro famiglie che soffrono per la loro lontananza e in particolare per i bambini che a fatica cercano di capire per quale strana ragione il padre o la madre siano in prigione.

Alfredo Romero, Presidente del Foro Penal conosce meglio di altri la triste storia di ciascun prigioniero politico e delle loro famiglie per cui promuove eventi ed incontri volti a mostrare loro che non sono soli.

Il prossimo sabato nella Galleria Tres y Tres ubicata nella Calle California di Las Mercedes, a partire dalle ore 18:00, un gruppo di musicisti offrirà un intimo concerto natalizio. Il costo del biglietto è un giocattolo per uno dei tanti bambini dei prigionieri politici.

Secondo una stima del Foro Penal sarebbero circa 180 bambine e bambini con età che oscilla tra 1 e 14 anni.

Partecipare a questo concerto intimo, ci offrirà la possibilità di trascorrere una serata con la migliore musica e soprattutto di offrire un gesto di affetto e solidarietà a chi attende con tristezza l’avvicinarsi delle feste natalizie.