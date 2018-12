El director italiano Bernardo Bertolucci falleció a los 77 años de edad.

En su honor, recordamos siete de sus mejores películas.

Parecía una obviedad que el joven italiano Bernardo Bertolucci acabaría dedicándole el resto de sus días al cine. Su padre, el crítico de cine y guionista Attilio Bertolucci, había motivado un acercamiento íntimo con el séptimo arte durante el crecimiento de Bernardo –y su pequeño hermano Giuseppe–, y su madre, la maestra Ninetta Giovanardi, lo había instruido en el hábito de la escritura. Eventualmente, el peso que tuvieron las pasiones de sus padres durante su educación influyeron en el camino que seguiría el joven Bertolucci, que falleció este 26 de noviembre a los 77 años, convertido en uno de los cineastas europeos más relevantes del siglo XX.

Bertolucci, nacido en Parma el 16 de marzo de 1941, inició su carrera escribiendo pequeños relatos y poemas, estos últimos fueron después editados en el libro In Cerca del Mistero (En la búsqueda del misterio), publicado en 1962. Dicho material, escrito cuando el italiano tenía 15 años, le valió el prestigioso Premio Viareggio, el reconocimiento más importante de la industria editorial italiana. Curiosamente, su padre había recibido el mismo premio once años antes, con el libro La capanna indiana (1952).

En el periodo en el que ganó el Viareggio, Attilio Bertolucci inició una gran amistad con el cineasta Pier Paolo Pasolini, quien sería una de las figuras que formarían al más grande de los hijos de su amigo en el ámbito cinematográfico. Pasolini recibió el apoyo de Bertolucci para la publicación de su primera novela, The Ragazzi de 1955. En respuesta, el director de Teorema y Saló o los 120 días de Sodoma, contrató a Bernardo para que lo apoyara durante la producción del filme Accattone (1961). De su participación, Bernardo aprendió gran parte de las técnicas que después desarrollaría en sus propios proyectos. No tardó en ganar la confianza de Pasolini, quien lo apoyó para iniciar una exitosa carrera que abarcaría las últimas cuatro décadas del siglo pasado.

Viernes 30 / 6 p.m.

EL ÚLTIMO TANGO EN PARÍS (Ultimo tango a Parigi) Italia, 1972. 125 min.

Director: Bernardo Bertolucci

Guión: Bernardo Bertolucci & Franco Arcalli

Música: Gato Barbieri

Fotografía: Vittorio Storaro

Reparto: Marlon Brando, Maria Schneider, Jean-Pierre Léaud, Massimo Girotti, Maria Michi, Catherine Allegret, Giovanna Galletti

Productora: Coproducción Italia-Francia; Produzioni Europee Associate (P.E.A.) / Les Productions Artistes Associes. Productor: Alberto Grimaldi

Sinopsis: Una mañana de invierno un hombre y una muchacha se encuentran casualmente mientras visitan un apartamento de alquiler en París. La pasión se apodera de ellos y hacen el amor violentamente en el piso vacío. Cuando abandonan el edificio, se ponen de acuerdo para volver a encontrarse allí, en soledad, sin preguntarse ni siquiera sus nombres.

Premios

-2 Nominaciones al Oscar: Mejor director, actor (Marlon Brando)

-2 Nominaciones Globos de Oro: Mejor película – Drama y director

-Círculo de críticos de Nueva York: Mejor actor (Brando)

Una manera de caminar por la vida

El título del film de Bertolucci no estuvo mejor escogido, porque el tango es, ciertamente, una forma muy particular de danza, su universo simbólico mezcla de rigidez y flujo, de pasión y tensa quietud se parece bastante a las complejas relaciones de pareja. Se trata de un film maldito, prohibido (en Venezuela lo estuvo por años), censurado y proscrito lo cual contribuyo a su justa fama. No sé por qué el recuerdo de este film siempre lo encuentro ligado al concepto de locus. Es decir a ese apartamento con sus colores uterinos, en los que el par de personajes encarnados por María Schneider y Marlon Brando flotan arrastrados por la pasión o separados por el desamor, que se impone como el lugar imaginario que cada cual posee para dar rienda suelta a sus fantasías.

La mujer casi siempre desnuda y el hombre usualmente vestido, definen un juego muy bien controlado por el director, a pesar de los momentos de improvisación que son notables y nos conmueven. El llanto del solitario Brando, aislado en su drama aunque su amante esté a pocos pasos hace pensar en la imposibilidad humana de compartir lo más íntimo. Entregados al amor o separados por sus distantes biografías, ambos aspiran, sin embargo, a la unidad imposible que está en el centro de toda pasión. “Solo queda el fantasma” como dice Octavio Paz, como huella del imposible anhelo.

Sin duda este film de 1972 abrió nuevos espacios al erotismo en el cine, al permitir nuevos acercamientos al tema en el mundo contemporáneo y al otorgar una mayor audacia a los autores al momento de tratar la sexualidad. Una revisión reciente de los circunstancias en las que se realizó el film, muestran a un Bertolucci en silla de ruedas que se extiende sobre la complejidades de la filmación, cuando una novata María Schneider debió co protagonizar con un monstruo sagrado como Brando. A pesar de ello la actriz logra una interpretación memorable, aunque se revelan las trampas que tuvo que aceptar, como no haber sido advertida sobre que sería sodomizada en una famosa escena. “Hoy no lo aceptaría” dice la actriz con seriedad “Antes llamaría a un abogado”, aunque de seguidas sonríe al referirse a las repetidas bromas en los restaurantes donde le ofrecían cada tanto traerle la mantequilla.

“El éxito es una tragedia” afirma Bertolucci citando a Pasolini, y el éxito del film le dio fama planetaria al director a pesar de las censuras e interdicciones, conserva también a pesar de las más de cuatro décadas que nos separan de su estreno, una cierta modernidad que no deja de impactarnos. Alguna vez dijo Bertolucci antes de su consagración definitiva, que solo hacía documentales sobre sus actores. Permanece así este atrevido film como el testimonio de la audacia del director y de las notables interpretaciones de sus dos actores protagónicos, ambos hoy fallecidos, quienes tuvieron el coraje de asumir una manera de referirse al sexo que ampliaba los horizontes de nuestro imaginario.

(de Jacobo Penzo), Febrero de 2015.

Sábado 1/ 12/18 – 6:00 p.m.

NOVECENTO (1900). PARTE 1. 1976 / 150 min.

Director: Bernardo Bertolucci. Guión: Franco Arcalli, Giuseppe Bertolucci, Bernardo Bertolucci. Música: Ennio Morricone. Fotografía:Vittorio Storaro Reparto:Gérard Depardieu, Robert De Niro, Dominique Sanda, Stefania Sandrelli, Donald Sutherland, Burt Lancaster, Sterling Hayden, Francesca Bertini, Laura Betti, Werner Bruhns, Stefania Casini, Anna Henkel, Ellen Schwiers, Alida Valli, Romolo Valli. Productora:Paramount Pictures Release

Sinopsis: La película comienza el 27 de enero de 1901, coincidiendo con la muerte de Verdi. El mismo día nacen en la hacienda Berlinghieri, dos niños: Olmo Dalcò (Gérard Depardieu), de origen humilde y descendiente de trabajadores de la hacienda, y Alfredo Berlinghieri (Robert De Niro), nieto del patrón de dicha hacienda (Burt Lancaster).Aunque las circunstancias del momento les enfrenten durante toda la historia, surgirá entre Olmo y Alfredo una gran amistad, transida por aventuras eróticas, políticas y costumbristas La película narra los acontecimientos de relieve que ocurrieron en la Italia de la primera mitad del siglo XX.

Premios:Bodil Awards (Dinamarca): Mejor Película Europea // Sindicato Italiano de Periodistas de Cine: Nominadas Actrices Sec. (Valli & Betti) // Premios Sant Jordi: Mejor Interpretación en Película Extranjera (Robert de Niro)

Domingo 2 / 5 p.m.

NOVECENTO (1900). PARTE 2. 1976 / 148 min.

Director: Bernardo Bertolucci. Guión: Franco Arcalli, Giuseppe Bertolucci, Bernardo Bertolucci. Música: Ennio Morricone. Fotografía: Vittorio Storaro. Productora:Paramount Pictures Release

Reparto:Gérard Depardieu, Robert De Niro, Dominique Sanda, Stefania Sandrelli, Donald Sutherland, Burt Lancaster, Sterling Hayden, Francesca Bertini, Laura Betti, Werner Bruhns, Stefania Casini, Anna Henkel, Ellen Schwiers, Alida Valli, Romolo Valli.

Sinopsis: La segunda parte narra el final de la Primera Guerra Mundial. Pero toda la obra se centra en el nacimiento del fascismo, a través de desafueros amorosos, confrontaciones sociales, apoyados, ideados y mantenidos por las parejas burguesas y los grandes capitales que ven cómo merma su poder ante la creciente ideología del socialismo democrático en Italia.

Premios: Bodil Awards (Dinamarca): Mejor Película Europea // Sindicato Italiano de Periodistas de Cine: Nominadas Actrices Sec. (Valli & Betti) // Premios Sant Jordi: Mejor Interpretación en Película Extranjera (Robert de Niro).

Lunes 3/ 4:00 y 6:00 p.m.

LA COSECHA ESTÉRIL (La commare secca).Italia, 1962 / 93 min.

Dirección: Bernardo Bertolucci Guion: Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Sergio Citti, sobre una historia de Pier Paolo Pasolini.

Música: Piero Piccioni, Carlo Rustichelli

Fotografía: Giovanni Narzisi (B&W)

Reparto: Francesco Ruiu, Alfredo Leggi, Allen Midgette, Gabriella Giorgetti, Wanda Rocci, Alvaro D’Ercole.

Productora: Cinematografica Cervi / Cineriz

Sinopsis: De su cercana colaboración con Pasolini, Bertolucci obtuvo la idea de lo que después se convirtio en su primera película: La cosecha estéril (La commare secca, 1962), basada en una historia escrita por el propio Pasolini, quien también colaboró en la escritura del guión. En su ópera prima, Bertolucci habla de las investigaciones emprendidas por la policía de Tíber después de que encuentran el cuerpo de una prostituta en un parque público. Ante la presión social desatada por el caso, la policía comienza a considerar a todos los sospechosos como potenciales culpables, involucrándose en el submundo romano habitado por ladronzuelos, proxenetas y otros marginados sociales. A sus escasos 22 años, Bertolucci sorprendió a la crítica italiana con su película, que deambulaba en los terrenos del thriller y el neorrealismo, gracias a su control de la cámara, el manejo de su historia y la dirección que ejecutó con un grupo de actores, comandados por Francesco Ruiu, Giancarlo De Rosa y Vincenzo Ciccora.

Martes 4 / 4:00 y 6:00 p.m.

EL CONFORMISTA (Il conformista).Italia, 1970 /108 min.

Dirección: Bernardo Bertolucci

Guion: Bernardo Bertolucci sobre la novela homónima de Alberto Moravia.

Música: Georges Delerue

Fotografía: Vittorio Storaro

Reparto: Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Gastone Moschin, Enzo Tarascio, Fosco Giachetti, José Quaglio, Dominique Sanda, Pierre Clémenti, Yvonne Sanson, Orso Maria Guerrini, Giuseppe Addobbati, Christian Aligny

Productora: Coproducción Italia-Francia; Mars Films Produzione / Marianne Productions

Sinopsis

Cuando tenía trece años, Marcello Clerici le disparó a Lino, un adulto homosexual que intentó seducirlo. Años más tarde, Clerici es un ciudadano respetable, profesor de filosofía y va a casarse con Giulia. Pero ideológicamente Clerici es fascista, tiene contactos con el servicio secreto y se muestra dispuesto a combinar su luna de miel en París con un atentado contra un exiliado político italiano que había sido profesor suyo.

Premios:

1971: Nominada al Oscar: Mejor guión adaptado

1971: Globos de oro: Nominada Mejor película extranjera

1971: Círculo de Críticos de Nueva York: Nominada a Mejor director

1970: Premios David di Donatello: Mejor película (ex-aequo)

1970: Festival de Berlín: Premio Interfilm (Recomendación)

Tras el éxito de su primera película (La commare secca) , Bertolucci entra de lleno en la industria italiana, produciendo tres largometrajes en los próximos seis años: Antes de la revolución (Prima della rivoluzione, 1964), en la que contaba la historia de un joven que se acercaba al comunismo mientras mantenía una relación incestuosa con su tía; El doble (Partner, 1968), adaptación libre del relato de Dostoievski en el que un solitario profesor de teatro se inventa una versión extrovertida de sí mismo; y La estrategia de la araña (La strategia del ragno, 1970), donde revelaba la verdad detrás del asesinato de un hombre frente a los ojos de su joven hijo.

Miércoles 5 / 4:00 Y 6:20 p.m.

LA LUNA. Italia, 1979 / 140 min .

Dirección: Bernardo Bertolucci.

Guion: Clare Peploe, Bernardo Bertolucci, Giuseppe Bertolucci

Música: Ennio Morricone.

Fotografía: Vittorio Storaro

Reparto: Jill Clayburgh, Matthew Barry, Veronica Lazar, Renato Salvatori, Fred Gwynne, Alida Valli, Elisabetta Campeti, Franco Citti, Roberto Benigni, Carlo Verdone, Tomas Milian, Laura Betti

Productora: Coproducción Italia-Estados Unidos; Fiction Cinematografica S.p.a / 20th Century Fox

Sinopsis: A pesar de la repentina e inesperada muerte de Douglas, su viuda Catherina no puede anular una importante gira. La famosa cantante de ópera tiene que dar un concierto en Italia y toma la decisión de llevarse consigo a su hijo. Decisión que le cambiará la vida por completo.

Premio: Globos de Oro: Nominada Mejor actriz – Drama (Jill Clayburgh)

Jueves 6 / 4:00 y 6:00 p.m.

BELLEZA ROBADA (Stealing Beauty). Italia, 1996 / 118 min.

Dirección: Bernardo Bertolucci. Guion: Susan Minot.Música: Richard Hartley

Fotografía: Darius Khondji. Productora: Coproducción Italia-Reino Unido-Francia; Fox Searchlight Pictures

Reparto: Liv Tyler, Jeremy Irons, Sinead Cusack, Carlo Cecchi, Jean Marais, Donald McCann, Stefania Sandrelli, Rachel Weisz, Joseph Fiennes

Sinopsis: Tras el suicidio de su madre, una joven americana (Liv Tyler) se marcha de veraneo a Toscana y se aloja en casa de unos amigos más bien excéntricos. Allí despertará al amor y a la pasión. Al mismo tiempo que entabla una especial amistad con un autor moribundo (Jeremy Irons) se plantea la posibilidad de averiguar la identidad de su verdadero padre, un secreto celosamente guardado por su madre.

Premios: Festival de Cannes: Nominada a la Palma de Oro (mejor película) // Satellite Awards: Nominada a Mejor actor de reparto drama (Jeremy Irons) // Premios David di Donatello: 5 nominaciones, incluyendo Mejor película.

Viernes 7 / 4:00 y 6:30 p.m .

EL ULTIMO EMPERADOR (The Last Emperor).Inglaterra, 1987 / 150 min.

Dirección: Bernardo Bertolucci.

Guion:Mark Peploe, Bernardo Bertolucci.

Música:Ryuichi Sakamoto, David Byrne, Cong Su.

Fotografía: Vittorio Storaro.

Productora: Coproducción Reino Unido-Italia-China; Columbia Pictures / Hemdale Film Corporation / TAO Film / Recorded Picture Company (RPC)

Reparto: John Lone, Peter O’Toole, Joan Chen, Ying Ruocheng, Victor Wong, Dennis Dun, Ryuichi Sakamoto.

Sinopsis: Pekín, 1908. China se encuentra en plena decadencia. Pu Yi, un niño de tres años, es arrancado de los brazos de su madre, en medio de la noche, y conducido hasta la Ciudad Prohibida, donde es coronado emperador, pero tendrá que vivir recluido dentro de este recinto inaccesible.

Premios: 9 Oscar, incluyendo Mejor Película, director y guión. 9 nominaciones // 3 Premios BAFTA, incluyendo Mejor Película. 12 nominaciones // 4 Globos de Oro, incluyendo Mejor Película Drama. 5 nominaciones // Premios David di Donatello: 9 premios, incluyendo Mejor Película. 10 nominaciones // Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor Fotografía//Sindicato de Directores (DGA): Mejor Director

Crítica: “Un espectáculo visual arrebatador (…) Es una rareza genuina: un blockbuster que consigue ser históricamente instructivo e intensamente personal al mismo tiempo. (de Jonathan Rosenbaum: Chicago Reader).

Sábado 8 / 4:00 y 6:00 p.m.

SOÑADORES (The Dreamers). Inglaterra, 2003 / 120 min.

Dirección: Bernardo Bertolucci. Guion: Gilbert Adair.Fotografía: Fabio Cianchetti

Reparto: Michael Pitt, Louis Garrel, Eva Green, Robin Renucci, Anna Chancellor, Florian Cadiou

Productora: Coproducción GB-Francia-Italia; Recorded Picture Company (RPC) / Peninsula Films / Fiction Films

Sinopsis: París, 1968. Isabelle (Eva Green) y su hermano Theo (Louis Garrel), solos en la ciudad mientras sus padres están de viaje, invitan a su apartamento a Matthew (Michael Pitt), un joven estudiante americano, al que han conocido en un cine. Una vez en casa, establecen unas reglas para conocerse mutuamente, explorando emociones y erotismo a través de una serie de juegos extremadamente arriesgados.

Premios: Premios del Cine Europeo: 2 nominaciones Premios del público // Premios David di Donatello: Nominada Mejor montaje

Crítica: “Sentida evocación de Bertolucci (…) Es una película brillante y sugerente, con capacidad para implicar al receptor de cualquier época, parida con las entrañas pero también con una inteligencia perturbadora. (Carlos Boyero: Diario El Mundo).

Domingo 9 / 4:00 y 6:00 p.m .

TU Y YO (Io e te). Italia. 2012 / 103 min.

Dirección: Bernardo Bertolucci.

Guion: Bernardo Bertolucci, Francesca Marciano, Umberto Contarello sobre la novela homónima de Niccolò Ammaniti.

Música: Gabriele Conti, Goffredo Gibellini, Marco Streccioni

Fotografía:Fabio Cianchetti.

Productora: Fiction Films / Wildside / Medusa Film / Sky Cinema

Reparto: Jacopo Olmo Antinori, Tea Falco, Sonia Bergamasco, Veronica Lazar, Tommaso Ragno, Pippo Delbono, Francesca De Martini

Sinopsis: Lorenzo es un adolescente de catorce años que engaña a sus padres con la coartada de que se va a esquiar a una estación con unos amigos para, en realidad, pasar esos días en el sótano abandonado del propio domicilio familiar. Allí planea vivir en compañía de sus libros de terror y fantasía.

Premios: Premios David di Donatello: 6 nominaciones (incluyendo mejor película) //Festival de Cannes: Sección oficial de largometrajes (fuera de competición)

Crítica: “El italiano se acerca a las más íntimas motivaciones de su cine hasta desnudarlo completamente. De otro modo, un viaje tierno, preciso y emotivo a la raíz de lo que un día fuimos”. (de Luis Martínez: Diario El Mundo)