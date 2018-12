CARACAS – Durante la sosta Fifa, la Vinotinto ha disputato due amichevoli, tra i protagonisti in campo c’era l’italo-venezuelano Nahuel Ferraresi. Il ventenne nato a San Cristobal ha disputato la sua prima gara da titolare nel pareggio 1-1 contro il Giappone.

“In questo doppio confronto mi sono sentito a mio agio. Il bilancio generale é molto buono, l’importante é continuare ad avere minuti sulle gambe. Venire in nazionale e stare insieme a questi giocatori mi aiuta a crescere a livello professionale” ha dichiarato il calciatore di origine italiche in un comunicato stampa.

L’ex difensore del Deportivo Táchira, attualmente in forza al C.F Peralada, si é mostrato soddisfatto per la sua prestazione. Ma nonostante questo ha detto che continuerà a lavorare per migliorare ed essere sempre nel giro della nazionale. “Ho avuto un buon rendimento e questo mi fa stare tranquillo. Sto facendo un buon lavoro, ma so che devo migliorare alcuni dettagli per raggiungere la forma che desidero”.

Va ricordato che queste gare sono servite come test per affrontare prima la Coppa America (in programma in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio) e poi le qualificazioni per il mondiale Qatar 2022 (al via nel mese di settembre 2019).

“Il mio obiettivo nel 2019 é continuare ad essere convocato in nazionale. Giocare le amichevoli per ingranare al meglio con il gruppo. In questo modo raggiungeremo le mete che ci siamo fissati: arrivare in uno stato di forma ottimale per disputare la Coppa America e le gare di qualificazioni per il mondiale Qatar 2022” conclude Ferraresi.

(di Fioravante De Simone)