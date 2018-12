CARACAS – Una volta Shaquille O’Neal, storico cestista della NBA disse: “L’eccellenza non é un atto di un solo giorno, ma un rituale. Tu sei quello che ripeti in tante occasioni”. C’é un allenatore di calcio che ha una devozione con la parola eccellenza ed ha come abito dimostrarlo nel suo tempio: i campi di calcio. Stiamo parlando dell’italo-venezuelano Giovanni Savarese.

In questo 2018, l’ex calciatore ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori di calcio in circolazione. Dopo aver stravinto con i New York Cosmos nella North American Soccer League (NASL) conquistando tre finali su cinque disputate è approdato nella Major League Soccer per allenare i Portland Timbers.

Con la formazione dello stato dell’Oregon si é laureato campione della Western Conference dopo aver battuto per 2-3 lo Sporting Kansas City.

“Sono fiero della prestazione dei miei ragazzi” – ha dichiarato nel post gara Savarese ed ha elogiato la grinta dei Timbers dopo aver iniziato la gara in svantaggio – “I nostri avversari sono stati molto bravi nel primo tempo, ma noi anche siamo stati molto fortunati per aver subito solo un gol. Poi i miei ragazzi hanno tirato fuori il loro carattere e siamo riusciti a segnare tre reti”.

Grazie alla vittoria sullo Sporting il mister di origine campana disputerà la sua sesta finale in altrettanti anni di carriera. Va ricordato che alla guida dei New York Cosmos ha conquistato tre scudetti nelle stagioni 2013, 2015 e 2016. Mentre nel 2014 e 2017 é stato battuto in finale rispettivamente dai San Antonio Scorpions (2-1 nei tempi supplementari) e Delta San Francisco (2-0).

All’ombra della Statua della Libertà, Savarese si é guadagnato a suon di vittorie il soprannome di Gianni “Il Cannibale”. Con il Cosmos in 135 gare ha lasciato uno score di 65 vittorie, 26 pareggi e 44 sconfitte. Va segnalato che nella stagione 2015 la sua squadra ha conquistato il campionato senza perdere una gara. Adesso con i Portland Timbers sogna di mettere in bacheca il titolo di campioni della Major League Soccer ma dovrà vedersela con l’Atlanta United allenato dall’argentino Tata Martino che ha in rosa uno scatenato Josef Martínez.

Gianni Savarese nel post gara ha solo parole d’elogio per i suoi ragazzi. “É tutto merito loro! É frutto di un arduo lavoro. La squadra é cresciuta gara dopo gara. Bisogna ricordare che nella finale di conferenza abbiamo battuto un’ottima squadra come lo Sporting che ha disputato un buon campionato”.

Nel cammino verso la finale scudetto Savarese ed i suoi Timbers hanno avuto la meglio sul Football Club Dallas (globale di 2-1), Seattle Sounders FC (4-2 dopo I calci di rigore) ed il Kansas City.

(di Fioravante De Simone)