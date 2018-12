CARACAS – Nel campionato di calcio panamense c’è un allenatore che da un tempo a questa parte sta attirando l’attenzione su di sé, stiamo di parlando di Ángel Sánchez e del suo Costa del Este.

Il mister, nato 40 anni fa a Caracas, ha giocato per diversi anni sui campetti del Centro Italiano Venezolano della capitale. Durante la sua esperienza come calciatore ha avuto allenatori come José ‘Joe’ Cusati e Roberto Cavallo. Adesso vive il calcio da un altro punto di vista, dalla panchina studiando schemi per tentare di bloccare gli arrembaggi dei rivali e fare un gol in più.

Con il Costa del Este ha vinto il campionato della Segunda División l’anno scorso e in questa stagione disputerà la finale del Torneo Apertura della Primera División. Sánchez ha dichiarato ai media del paese centroamericano che vuole lasciare il segno.

“Ho l’occasione di allenare un gruppo umano fenomenale ed ho l’opportunità di scrivere la storia nel campionato panamense. Sarebbe molto bello vincere il campionato al primo anno da neo promossi. Sto vivendo un sogno! Abbiamo una grossa illusione, un compromesso enorme e tutto lo sforzo speriamo di dimostrarlo in campo nella finale”.

Nel curriculum di Sánchez troviamo corsi omologati dall’Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino e dal Colegio de Entrenadores de Venezuela. A questi vanno aggiunte le esperienze con l’Academia Buffardi, CIV de Caracas, la New Winners Tryout, Independiente de Avellaneda e con il Celta de Vigo.

Nella finale del Torneo Apertura sfiderà il Tauro allenato da Saul Maldonado, una vecchia conoscenza della Primera División venezuelana. Nella terra di Bolívar ha allenato Zulia, Tucanes de Amazonas, Deportivo Petare ed é stato asistente tecnico del Deportivo Táchira

(di Fioravante De Simone)