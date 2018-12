(ANSA) – WASHINGTON, 1 DIC – “Ha ispirato generazioni di americani”: così Donald Trump, da Buenos Aires dove si trova per il G20, su Twitter ricorda George H.W.Bush insieme alla first lady Melania. “Con giudizio, buon senso e impassibile leadership Bush ha guidato il nostro Paese e il mondo verso una pacifica e vittoriosa fine della Guerra fredda”, scrive Trump. “Il suo esempio continuerà a ispirare gli americani a perseguire le cause più giuste”, conclude il presidente americano.