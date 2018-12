(ANSA) – ROMA, 01 DIC – Ancora un giro super per Cameron Smith nell’Australian PGA Championship, torneo dell’European Tour. A Gold Coast, nel Queensland, il 26enne di Brisbane a 18 buche dal termine con 202 (-14) ipoteca il titolo e corre verso il 2/o titolo in carriera sul massimo circuito europeo. Campione in carica, il player “aussie” è pronto a calare la doppietta davanti al pubblico di casa. A un round dalla fine l’unico in grado d’impensierirlo è il connazionale Marc Leishman, 2/o con 205 (-11). Sfida a due in Australia, con Matthew Millar e Harold Varner III (3/i con 209, -7) fuori dai giochi. Sul green del RACV Royal Pines Resort (par 72) passo indietro per Renato Paratore. Il capitolino, unico azzurro in gara, è scivolato dalla 41/a alla 47/a posizione (216, par) per via di un parziale da rivedere chiuso in 73 (+1). (ANSA).