(ANSA) – ROMA, 01 DIC – Ribaltoni e sorpassi nell’Hero World Challenge di golf. Alle Bahamas, nel torneo del PGA Tour, con 134 (-10) colpi Jon Rahm (autore di una grande rimonta) ed Henrik Stenson a metà gara condividono il comando della classifica. Con Patrick Cantlay (leader dopo il 1/o round) e Dustin Johnson appaiati in 3/a posizione (135, -9) a un solo colpo dai due leader. Solo 9/o Justin Rose (140, -4), che nel distretto di New Providence punta a riprendersi il trono mondiale ai danni di Brooks Koepka (questa settimana a riposo). Nell’evento organizzato dalla propria fondazione (dove sono presenti 18 giocatori, 6 tra i primi 10 del world ranking) Tiger Woods rischia una penalità per aver colpito due volte la palla alla buca 18 e passa dalla 16/a alla 14/a posizione (142, -2) al fianco, tra gli altri, di un disastroso Patrick Reed. Che dopo aver chiuso la manche d’apertura in testa al fianco di Cantlay è letteralmente crollato mettendo a segno un parziale di 77 (+5), il peggiore di giornata. (ANSA).