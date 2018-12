(ANSA) – SPRESIANO (TREVISO), 1 DIC – “L’autonomia del Veneto si deve dare il prima possibile, perché i veneti hanno votato un referendum che non deve essere disatteso”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, a margine di una visita a Spresiano. “Non ci sono dubbi da nessuna delle due forze politiche che sostengono questo governo, stiamo lavorando con i ministri competenti per dare l’autonomia sulle materie richieste prima possibile”. “Nei vari consigli dei ministri di dicembre occorre affrontare questo tema”, assicura Di Maio e aggiunge: “Non perderemo o prenderemo tempo: i veneti avranno l’autonomia in tempi certi”.