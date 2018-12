(ANSA) – TEHERAN, 1 DEC – L’Iran ha annunciato oggi di avere varato un cacciatorpediniere costruito dall’industria nazionale capace di navigare lontano dalle acque territoriali con un’autonomia di 150 giorni, che va ad aggiungersi alla sua flotta militare. L’unità, chiamata Sahand, appartiene della classe Moudge e secondo quanto riferisce l’agenzia Mehr ha una capaità difensiva e offensiva doppia rispetto ad un precedente cacciatorpediniere costruito dalla Repubblica Islamica, il Jamaran. L’agenzia aggiunge che il Sahand, capace di compiere missioni in acque internazionali, è equipaggiato tra l’altro con un sistema lanciasiluri avanzato, missili superficie-aria e superficie-superficie e un sistema anti-sommergibile. Giovedì Teheran aveva annunciato il varo di due sottomarini della classe Ghadir, capaci di lanciare missili superficie-superficie e siluri. L’Iran annuncia spesso la costruzione di nuovi sistemi di difesa avanzati, ma gli esperti internazionali non sono in grado di verificare queste informazioni.