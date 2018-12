(ANSA) – MILANO, 1 DIC – “Nainggolan ha avuto un infortunio in ritiro e quando succede si creano complicazioni nel lavoro da fare. Poi ha avuto un paio di fastidi che possono assomigliare a ricadute. Sono cose che possono succedere”. Il tecnico dell’Inter commenta così la condizione di Radja Nainggolan, dopo i problemi fisici nell’ultima settimana. “Bisogna casomai trattarla con tranquillità e prendere tempistiche più comode – prosegue il tecnico alla vigilia della gara con la Roma -. È dispiaciuto perché sa che non ha dato il suo contributo e vorrebbe metterlo a disposizione dei compagni. Vrsaljko? È a disposizione per domani”.