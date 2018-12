(ANSA) – ROMA, 1 DIC – Un francobollo per i 130 della federazione canottaggio. La vignetta mostra due imbarcazioni con equipaggi femminili impegnati in una gara nella specialità “quattro senza”. Come rileva nel bollettino illustrativo dell’emissione il presidente della Federazione, il campione olimpico Giuseppe Abbagnale, la scelta iconografica esprime “l’auspicio di vedere, quanto prima, un armo formato da donne” in una finale olimpica o anche sul podio delle Olimpiadi. La data di fondazione della Federazione viene fatta risalire al 1888 quando a Torino, su iniziativa di cinque società remiere torinesi (Armida, Caprera, Cerea, Eridano, Esperia) nacque il Rowing Club Italiano (RCI). Il Club prese l’articolo di ‘Regio’ nel 1891 per trasformarsi nel gennaio 1924 in Reale Federazione italiana di Canottaggio. Nel 1946, con l’avvento della Repubblica, fu tolto l’appellativo Reale e divenne Federazione italiana Canottaggio.