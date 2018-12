(ANSA) – LONDRA, 1 DIC – Claudio Ranieri allo Stamford Bridge: l’ultima volta aveva festeggiato il titolo del Leicester dei miracoli, domani cerca punti salvezza per il suo Fulham. Dopo l’esordio vittorioso contro il Southampton, il tecnico italiano è protagonista di un derby nel derby, contro il Chelsea, una sua ex squadra, di Maurizio Sarri. “Qualche mese fa, quando ero senza squadra, avevo chiesto a Maurizio di poter assistere ai suoi allenamenti a Cobham – ha ricordato il tecnico romano alla vigilia del derby londinese – Era stato molto gentile ed ospitale. Ma quanto ho visto allora non ci basterà per fermare il Chelsea”.