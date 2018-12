(ANSA) – MILANO, 1 DIC – “Forza Italia si mobilità a livello nazionale per dire no a una Manovra che indebita il Paese e le generazioni future”. Lo ha detto, a Milano, Mariastella Gelmini, capogruppo alla Camera, intervenendo a una delle iniziative territoriali, un gazebo in un mercato. “Questa Manovra va stravolta perché crea assistenzialismo e non crescita – ha aggiunto – e mette a rischio o risparmi degli italiani. Questo governo guarda con diffidenza alle imprese ma non è la politica che crea posto di lavoro sono gli imprenditori”.