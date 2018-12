(ANSA) – MILANO, 1 DIC – Alle prese con l’emergenza infortuni e sette partite da affrontare a dicembre, Rino Gattuso affronta questo mese chiave con un obiettivo. “Bisogna fare meno danni possibile, riuscire a fare più punti possibile e passare il turno di Europa League, poi vedremo – ha chiarito l’allenatore del Milan alla vigilia della sfida con il Parma -. Per questo penso partita dopo partita. Poi si vedrà dove arriveremo prima della sosta. “E’ vero che abbiamo subito tanti infortuni – ha proseguito – ma il gruppo si è ricompattato, i ragazzi che stanno facendo qualcosa in più. Con l’emergenza difensiva la squadra fa una corsa in più, ci mette una pezza in più e dobbiamo continuare con questo spirito”.