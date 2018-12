(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 1 DIC – “Se Mirabelli lo ha detto, lo sapevo anche io. C’è stata la possibilità, è tutto vero. Poi ci sono di mezzo tante cose”. Rino Gattuso conferma così che il Milan, l’estate scorsa prima del cambio di proprietà, ha valutato la possibilità di ingaggiare Cristiano Ronaldo, di cui ha parlato anche l’ex ds Massimiliano Mirabelli. L’allenatore rossonero non ha aggiunto altri dettagli su quella trattativa, né si è sbottonato sugli obiettivi di mercato per gennaio. “Fabregas? E’ normale che mi piaccia, come Modric, Kanté e tutti i grandi, ma sono domande per Leonardo e Maldini – ha tagliato corto in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Parma -. Parlo di queste cose con loro solo quando si possono fare all’80-90%. Stanno uscendo tanti nomi, mi piace Fabregas, ma non c’è nulla di concreto, ne potete stare tranquilli”.