(ANSA) – BUENOS AIRES, 1 DIC – L’Accordo di Parigi rimane “la stella polare” per ciò che concerne i cambiamenti climatici. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla sessione di lavori di stamane del G20. Secondo quanto si apprende, Conte ha quindi ricordato che proprio nel rispetto dell’accordo contro il cambiamento climatico in Italia dal 2025 non sarà più possibile produrre energia utilizzando il carbone, “partendo dal presupposto che privilegiare l’economia circolare è una direttiva fondante dell’esecutivo italiano, come previsto dal contratto di governo”.