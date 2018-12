(ANSA) – GENOVA, 1 DIC – ‘Noi ti amiamo e ti adoriamo… Forza Gianluca’. Così i tifosi sampdoriani della gradinata Sud hanno voluto far sentire la loro vicinanza a Gianluca Vialli, uno dei protagonisti dello storico scudetto blucerchiato del 1991, che recentemente ha raccontato di combattere contro il cancro. Solidarietà è arrivata anche da un altro striscione, esposto sempre in gradinata: ‘Forza 9 Gianluca’, nel quale è stato ricordato il numero della sua maglia quando giocava in blucerchiato.