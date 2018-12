(ANSA) – ROMA, 1 DIC – Il Real Madrid torna al successo e lo fa nell’anticipo della 14/a giornata della Liga, superando in casa per 2-0 il Valencia. Il successo dei campioni d’Europa in carica è stato meno semplice del previsto e i valenciani di Marcelino devono mordersi le mani per avere sprecato una lunga serie di occasioni. Ha aperto le marcature un autogol di Wass all’8′ e ha chiuso Lucas Vazquez al 38′ della ripresa, su assist di Benzema. Il Real adesso è quinto, con 23 punti, gli stessi dell’Alaves che domani sera alle 20,45 ospiterà il Siviglia capolista. Domani in campo anche il Barcellona, in casa contro il Villarreal (alle 18,30), e l’Atletico Madrid che alle 16,15 giocherà sul campo del Girona. I blaugrana, con 25 punti, si trovano a -1 dal Siviglia; i ‘colchoneros’ sono a quota 24.