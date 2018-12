(ANSA) – ROMA, 2 DIC – Riprenderanno alle 18.30 i lavori della commissione Bilancio della Camera sulla manovra. E’ quanto emerge dall’ufficio di presidenza della commissione, dopo che governo e relatori hanno presentato 56 nuovi emendamenti al testo. Il termine per i subemendamenti è fissato alle 18.30 di questa sera, orario della ripresa dei lavori in commissione che andranno avanti anche in seduta notturna. Lunedì la commissione è riconvocata alle 10, con l’obiettivo di votare il mandato al relatore entro martedì alle 14 e avviare la discussione generale nell’Aula di Montecitorio mercoledì alle 12.