(ANSA) – ROMA, 2 DIC – La decisione di giocare la finale di ritorno della Libertadores tra River Plate e Boca Juniors a Madrid è “irreversibile”. Lo ha detto il presidente della Conmebol, l’equivalente dell’Uefa sudamericana, Alejandro Dominguez, in una dichiarazione da Montevideo, dove ha assistito alla finale della Coppa del mondo Under 17. Il numero 1 del calcio latinoamericano ha fatto sapere che Daniel Angelici (presidente Boca) e Rodolfo D’Onofrio (presidente River) gli hanno dato la loro parola che la sfida si disputerà al Bernabeu. “Se c’è una cosa di cui sono sicuro è che il match si disputerà a Madrid, questo è irreversibile”, ha detto Dominquez. Intanto, la Conmebol ha anche fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiale, le modalità di ripartizione dei biglietti per le due tifoserie: 5.000 cadauna per i residenti in Argentina e ogni squadra dovrà indicare in nome e numero documento. Inoltre, i biglietti venduti in Argentina dovranno essere ritirati fisicamente a Madrid con la presentazione del relativo tagliando.