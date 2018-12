(ANSA) – MILANO, 2 DIC – Sciarpa rossonera al collo, il vicepremier Matteo Salvini come spesso accade è in tribuna a San Siro per tifare Milan nella sfida contro il Parma, a una settimana dal botta e risposta con Rino Gattuso. Domenica scorsa il ministro dell’Interno, dopo aver assistito all’Olimpico al pareggio contro la Lazio, ha criticato la scelta di non fare alcuna sostituzione dell’allenatore rossonero, che ha reagito invitando il leader della Lega a occuparsi dei problemi del Paese. Il caso si è chiuso l’indomani con alcune dichiarazioni distensive di Salvini e con uno scambio di sms fra i due. Questa volta la prima sostituzione del Milan è arrivata all’inizio della ripresa (Borini al posto di Mauri), subito dopo il vantaggio del Parma, a cui nel giro di pochi minuti ha risposto Cutrone segnando il gol dell’1-1.