(ANSA) – ROMA, 2 DIC – “L’Italia è favorita sulla carta, ma possiamo giocarcela con tutte le avversarie del girone”. Edin Dzeko, attaccante della Bosnia e della Roma, così ha commentato il sorteggio per le qualificazioni all’Europeo del 2020. “Ce la vedremo nuovamente con la Grecia dopo due pareggi (nelle qualificazioni al Mondiale 2018, ndr) – ha aggiunto – Come sempre, daremo il massimo in ogni gara”.