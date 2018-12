(ANSA) – MILANO, 2 DIC – “Ci sta che qualche volta l’allenatore perda la pazienza”. Il tecnico del Milan, Rino Gattuso, è tornato sul botta e risposta con il vicepremier Matteo Salvini, che domenica scorsa lo ha criticato per non avere fatto sostituzioni nella partita pareggiata con la Lazio. Questa volta, sotto gli occhi dello stesso Salvini, nella vittoria contro il Parma, Gattuso ha utilizzato due cambi, e alla fine ha risposto col sorriso a una domanda sul tema. “E’ il bello dell’Italia, da ragazzino sentivo dire che siamo 60 milioni di commissari tecnici e allenatori, va bene così – ha detto, intervistato da Dazn -. Facciamo un lavoro per cui veniamo giudicati. E’ giusto così, il calcio lo guardano in tanti. E’ normale, ci sta qualche volta che l’allenatore perda la pazienza e si faccia scappare qualche parola in più”.