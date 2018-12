(ANSA) – TOKYO, 2 DIC – Il governo giapponese ha allo studio una modifica per il calcolo di spesa destinato alla Difesa, in risposta alle richieste degli Stati Uniti di un incremento del budget in rapporto al prodotto interno lordo. Lo anticipa il canale pubblico Nhk, ricordando che l’amministrazione del presidente Usa Donald Trump, ha sollecitato i paesi alleati ad incrementare le spese di apparati militari, malgrado i paesi della Nato siano propensi per un obiettivo di spesa pari al 2% del pil. Nonostante Tokyo abbia speso oltre 5.000 miliardi di yen negli ultimi anni nel settore della Difesa, l’equivalente di 44 miliardi di dollari, l’importo comunque non supera l’1% del Pil. Un incremento significativo del budget, tuttavia, appare improbabile, a causa delle difficoltà di reperire i fondi nella legge di bilancio. Per tale motivo il governo sta valutando altre metodologie.