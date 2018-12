(ANSA) – BRUXELLES, 2 DIC – Almeno 65mila persone sono scese in piazza oggi nel quartiere delle istituzioni europee a Bruxelles, per una manifestazione a sostegno delle proposte Ue per contrastare i cambiamenti climatici, mentre in Polonia prende il via la Conferenza mondiale sul clima Cop24. Una dimostrazione che è rimasta pacifica, ha confermato la polizia, parlando della più grande manifestazione sul clima mai tenutasi in Belgio.