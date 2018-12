(ANSA) – ROMA, 02 DIC – Arriverà questa notte l’albero di Natale in piazza Venezia a Roma, già ribattezzato come il suo predecessore ‘Spelacchio’. L’abete naturale che illuminerà il centro della Capitale nelle festività natalizie quest’anno proviene da Cittiglio in provincia di Varese ed è sponsorizzato da Netflix. Da domani inizieranno le operazioni di installazione e allestimento dell’abete che verrà, poi, ufficialmente acceso e inaugurato come da tradizione l’8 dicembre alla presenza della sindaca Virginia Raggi che ha invitato i romani all’evento. L’abete, a costo zero per l’amministrazione comunale, è alto più di 20 metri e sarà addobbato con 60.000 luci a led e 500 sfere color argento e rosso. Sarà posizionato nel passaggio tra le due aree verdi centrali di piazza Venezia dove già è stato delimitato lo spazio che lo accoglierà.