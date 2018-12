(ANSA) – ROMA, 2 DIC – Secondo pareggio consecutivo per 1-1 dell’Atletico Madrid allenato da Diego Pablo Simeone, dopo quello ottenuto in casa con il Barcellona. Stasera,sul campo del Girona, nel posticipo della 14/a giornata della Liga, i ‘colchoneros’ hanno pure rischiato di perdere, andando sotto per effetto della rete nel finale di primo tempo su rigore di Stuani. Il pareggio è arrivato solo al 37′ della ripresa ed è stato generato da un autogol di Ramalho. L’Atletico aggancia al secondo posto il Barcellona, con 25 punti, portandosi a -1 dal Siviglia capolista: i catalani e gli andalusi, tuttavia, devono ancora scendere in campo.