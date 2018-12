(ANSA) – BOLOGNA, 2 DIC – La sconfitta di Genova contro la Sampdoria ha lasciato il segno: il Bologna vivrà in ritiro la settimana che porta allo spareggio salvezza di Empoli, in programma domenica prossima. Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato Claudio Fenucci, confermando la fiducia all’allenatore Filippo Inzaghi. Dopo aver passato la notte a Genova, i rossoblù sono rientrati a Casteldebole in tarda mattinata per sostenere l’allenamento di ripresa, in vista della sfida di Coppa Italia contro il Crotone (martedì, calcio d’inizio alle 18 al Dall’Ara), poi il trasferimento diretto in un hotel alle porte della città, dove i rossoblù rimarranno per tutta la settimana.