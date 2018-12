(ANSA) – BEAVER CREEK (USA) 2 DIC – Il tedesco Stefan Luitz in 1.15.57 è, a sorpresa, al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di coppa del mondo di Beaver Creek, il primo della stagione dopo l’annullamento di quello di Soelden. Lo seguono l’austriaco Marcel Hirscher in 1.15.72 ed il norvegese Henrik Kristoffersen in 1.15.74. Miglior azzurro – su una pista molto bella e tecnica, con freddo e cielo sereno – e’ il veterano della squadra Manfred Moelgg con un buon quinto tempo in 1.16.16. Poi, dopo la prova dei primi trenta atleti al via, vi sono il bolzanino Riccardo Tonetti al 10/o posto in 1.16.70 e decisamente piu’ indietro Luca De Aliprandini in 1.18.32 e Giovani Borsotti in 1.18.85. Seconda e decisiva manche alle ore 20.45.