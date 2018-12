(ANSA) – TORINO, 2 DIC – “Episodi imponderabili ci hanno condannato. Sul primo gol per me era fallo di Rincon, il rigore onestamente non l’ho rivisto”. Così lo sconsolato Roberto Murgita, in panchina col Genoa a Torino al posto dello squalificato Juric. A suo avviso, poi, anche l’espulsione di Romulo ha inciso sul risultato: “Siamo stati costretti a correre in 10 dietro agli ‘animali’ del Toro, molto forti fisicamente”. Lo stesso Romulo è d’accordo con la propria espulsione: “Mi dispiace tanto, è la mia prima in Italia. Il secondo giallo è giusto, non ho visto la palla e ho preso il giocatore del Toro: mi dispiace anche per Piatek (sostituito quando i rossoblù sono rimasti in 10, ndr): sono certo che anche oggi avrebbe segnato”.