(ANSA) – ROMA, 2 DIC – “Oggi 11 migranti sono stati sbarcati a Malta dal peschereccio spagnolo Nuestra Madre Loreto. Dopo gli accertamenti medici, tutti i migranti saranno trasferiti in Spagna”. Lo riferisce il ministro dell’Interno maltese, Michael Farrugia, su Twitter. “Sin dal primo momento, il governo si è impegnato affinché l’imbarcazione potesse raggiungere un porto sicuro e vicino”, aveva scritto in una nota la vice premier spagnolo Carmen Calvo. Ieri da Buenos Aires il premier Pedro Sanchez aveva ribadito il divieto all’approdo in Spagna sottolineando che Malta è “il porto più vicino”.