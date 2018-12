(ANSA) – REGGIO EMILIA, 2 DIC – “Abbiamo creato tanto, ma non siamo stati precisi. Nel primo tempo siamo stati un po’ contratti, subendo solo un tiro in porta da trentacinque metri. Riusciamo ad arrivare con facilità sulla tre quarti avversaria, ma facciamo fatica a bucare”. Roberto De Zerbi, nonostante il pareggio per 0-0 e la vittoria in casa che manca da due mesi e mezzo, non è insoddisfatto del suo Sassuolo: “Oggi – ha detto – non guardo solo il risultato, vinceremo altre partite meritando meno di oggi. Siamo settimi in classifica e dobbiamo essere contenti della nostra stagione”.