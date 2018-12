(ANSA) – BEAVER CREEK (USA) 2 DIC – Il tedesco Stefan Luitz in 2.36.38 ha vinto il gigante di coppa del mondo di Beaver Creek, suo primo successo in carriera. Ha battuto in un finale da batticuore il campione austriaco Marcel Hirscher, giunto secondo in 2.36.52.La rivelazione della giornata e’ stato lo sconosciuto svizzero Thomas Tumler che, a 29 anni e con il pettorale 48, ha chiuso terzo in 2.36.89. Per L’Italia in classifica ci sono solo gli altoatesini Riccardo Tonetti, ottavo in 2.37.48, e Manfred Moelgg, sedicesimo in 2.37.05, dopo una disastrosa seconda manche che ha penalizzato del resto tantissimi atleti. La coppa del mondo uomini torna ora in Europa, in Francia: sabato e domenica prossimi gigante e speciale in val d’Isere.