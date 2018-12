(ANSA) – ROMA, 2 DIC – Roma-Inter finisce 2-2 in uno dei posticipi della 14/a giornata del campionato di Serie A. Inter in gol con Keita (37′ pt) e Icardi (21′ st). Giallorossi a segno con Under (6′ st) e Kolarov (29′ st). Quest’ultimo grazie ad un rigore concesso con la Var per un mani in area di Brozovic.