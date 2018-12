WASHINGTON. – Le ultime parole, al telefono, le ha regalate al figlio prediletto: “Ti voglio bene”. George W. Bush aveva appena chiesto al padre se volesse tornare in ospedale, ma stavolta il presidente numero 41 della storia Usa ha detto no, basta, “sono pronto a morire, voglio andare da mio padre e da Barbara”. E le ultime volontà saranno rispettate, perché Poppy, come veniva chiamato affettuosamente in famiglia, sarà sepolto la prossima settimana in Texas accanto alla ex first lady, morta otto mesi fa, l’amore di una vita, 73 anni insieme.

Così l’America si appresta al lungo addio verso una delle figure nobili della sua storia del ventesimo secolo, amato e rispettato come pochi. Tanto che anche Donald Trump in queste ore gli sta rendendo tutti gli onori nonostante gli attriti del passato. Proprio il presidente ha deciso di regalare al suo predecessore l’ultimo viaggio sull’Air Force One, spedito a Houston per imbarcare il feretro e portarlo a Washington.

Qui la salma di Bush nelle prossime ore sarà esposta nella Rotunda di Capitol Hill, un luogo ‘sacro’ delle istituzioni statunitensi, sotto la cupola che domina la capitale federale e simbolo della democrazia americana. Un onore che solo a qualche decina di persone è stato concesso in 200 anni di storia.

Mercoledì, giornata di lutto nazionale in cui anche Wall Street resterà chiusa, si svolgeranno i funerali all’interno della National Cathedral, dove sono attese le più alte cariche dello Stato e decine di personalità, anche dall’estero. In prima fila ci saranno il presidente Donald Trump e la first lady Melania Trump, i primi ad essere invitati dalla famiglia Bush.

Insieme a lui dovrebbero essere presenti tutti gli ex presidenti ancora in vita e fortemente legati a Bush Padre: il figlio George W.Bush, l’amico Bill Clinton, il novantaquattrenne Jimmy Carter e Barack Obama che gli conferì la Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile negli Usa. Dopo l’omaggio dei potenti, la bara di Bush tornerà nella sua Houston, dove giovedì si svolgerà un’altra cerimonia alla George H.W. Bush Presidential Library, prima della sepoltura accanto alla tomba della moglie Barbara e della figlia Robin morta di leucemia quando era bambina.

(di Ugo Caltagirone/ANSA)