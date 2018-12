(ANSA) – ROMA, 2 DIC – “Su di me sono state dette tante falsità, non è vero che io ho fatto smettere Totti e che quella volta l’ho cacciato da Trigoria”. Dopo Roma-Inter, Luciano Spalletti torna sul rapporto difficile col n.10 nel suo ultimo periodo in giallorosso: “Mi faceva piacere salutarlo, ma voi dite cose non corrette però… – ha detto dopo un mancato incrocio ai microfoni di Sky -. Dite che l’ho fatto smettere, non è vero. La società sapeva che andavo via, che avevo deciso di non firmare. Lui poteva continuare, invece ha smesso”.