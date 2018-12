(ANSA) – ROMA, 2 DIC – ”Gli episodi non li ho visti bene, ma per quanto mi riguarda Rocchi ha fatto una buonissima partita e ha fatto bene anche a buttarmi fuori per la mia reazione”. Luciano Spalletti giudica così gli episodi dubbi di Roma-Inter, in particolare il fallo da rigore su Zaniolo non valutato dalla Var. ”La Var – aggiunge Spalletti ai microfoni di Sky – va perfezionata con il tempo effettivo, così si ha più tempo per verificare certe situazioni”. Riguardo alle parole del padre di Lautaro contro di lui via social Spalletti ha aggiunto: ”il ragazzo si è detto dispiaciuto e che non ne sapeva niente. Il ragazzo è un calciatore forte che ha carattere e si difende da solo”.