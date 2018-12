(ANSA) – PERUGIA, 2 DIC – Il Perugia torna a vincere nel 14/o turno di B contro il Pescara battuto 2-1 nella notturna disputata al Curi. Una partita cominciata con gli abruzzesi in pressing grazie ad una bella combinazione Machin-Brugman. Poi, nel primo tempo, più Perugia con Vido che centra un palo al 23′ e al 39′ trova sulla sua strada un reattivo Kastrati (39′). Proprio il portiere del Pescara al 42′ abbassa la guardia su un sinistro di Verre, che finisce in rete. Nella ripresa reagisce la squadra di Pillon, che acciuffa l’1-1 al 51′ con un bolide di Melegoni su assist di Crecco. La squadra di Nesta non si scompone e, sugli sviluppi di un angolo al 64′, torna avanti con un colpo di testa di Gyomber. E’ la rete decisiva della partita, finita come era iniziata, il Pescara pericoloso in area. L’ultimo sussulto è di Del Sole, stoppato sulla linea di porta dalla retroguardia perugina in pieno recupero. Gli abruzzesi si fanno sfuggire così l’occasione di agganciare il Palermo, mentre il Perugia entra in zona playoff.